Camogli: suolo pubblico negozi, approvato l’ampliamento

di Consuelo Pallavicini

Francesco Olivari, sindaco di Camogli, ne aveva accennato il 29 aprile, in occasione del gesto simbolico di ristoranti e bar che gli avevano consegnato in Comune le chiavi dei loro esercizi commerciali per segnalare la loro preoccupazione: “E’ al vaglio dell’amministrazione comunale la decisione di offrire la possibilità ai commercianti di avere un ampliamento del loro suolo pubblico senza aumento del canone”.

Oggi la conferma. Dopo un confronto con Ascot, la giunta comunale ha deliberato la possibilità per i titolari di attività commerciali di ampliare il loro suolo pubblico, in esenzione del canone Cosap. La misura sarà valida fino al 31 dicembre di quest’anno.

Probabilmente già da domani sarà disponibile sul sito internet del Comune il modulo di richiesta da scaricare e il Comune stesso invierà le mail informative. Specifichiamo che per chi è concessionario di demanio marittimo, non è stata ancora presa una decisione.

“Un segnale positivo – spiega Luciana Sirolla, presidente Ascot – La possibilità di ampliamento vale per tutti, anche se ovviamente i ristoranti e i bar sono quelli che ne necessitano maggiormente. Dovendo rispettare le distanze, sapere che si può mettere qualche tavolo in più è importante e può anche significare assumere o no personale. Sottolineo che è rilevante che tra tutti vi sia un rapporto di buon vicinato”.