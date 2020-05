Camogli: spettacolo di Fresu e Bonaventura al Sociale, rimborso dei biglietti

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Lo spettacolo “In maggiore” di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura, previsto al Teatro Sociale di Camogli per il 17 maggio è rinviato alla prossima stagione.

Il rimborso dei biglietti relativo, come previsto dal decreto legge del 17 marzo 2020, avverrà attraverso l’emissione di voucher al portatore, anziché mediante rimborso monetario.

I voucher andranno richiesti mediante il portale Vivaticket.it tramite la funzione “VIVAvoucher” e saranno spendibili entro un anno dall’emissione sullo stesso portale e presso le biglietterie del teatro per l’acquisto di nuovi titoli di accesso per prossimi eventi in calendario.

Le Proloco di Camogli e Recco sono disponibili ad assistere i clienti che avessero difficoltà nella pratica di richiesta voucher tramite il portale.

Pro Loco Camogli – Via XX settembre 33, Camogli – tel. 0185 771066 – info@prolococamogli.it (Lun/Sab – Orario: 9.30/12 – 15.30/17.30)

Pro Loco Recco – Via Ippolito d’Aste 2°, Recco – tel. 0185 722440 721958 – info@prolocorecco.it (Lun/Sab – Orario: 9.00/12.00)

Teatro Sociale di Camogli Piazza Matteotti 5, 16032Camogli (Ge) – tel. 01851770529 www.teatrosocialecamogli.it