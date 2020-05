Camogli: “Sociale o Comunale? I misteri del teatro”

Da Mario Bellagamba, già sindaco di Camogli e palchettista del Teatro Sociale riceviamo e pubblichiamo



Voglio unirmi anch’io ai molti cittadini che si stanno chiedendo cosa è successo nei giorni scorsi alla Fondazione del Teatro Sociale con il repentino cambio del Presidente per provare a sviluppare alcune considerazioni sulla base dei pochi dati noti. Prima di tutto voglio ricordare che il Presidente della Fondazione viene indicato dal Comune di Camogli (leggi Sindaco) e successivamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Mercoledì 29 Aprile, in tarda serata, esce un comunicato della Fondazione che annuncia sostanziali cambiamenti nei componenti il Consiglio di Amministrazione senza fornire alcuna spiegazione in merito; di certo sappiamo che nel pomeriggio l’allora Presidente Farida Simonetti ha dovuto (e sottolineo dovuto) rassegnare le dimissioni o perché sfiduciata dal Sindaco o perché messa di fronte al fatto compiuto dalle dimissioni dei rappresentanti del Comune di Camogli (Vice sindaco Anversa) del Comune di Recco (Ing. Fantoni), e della Dr.ssa Graziella Guatelli a seguito di una azione evidentemente coordinata e condivisa.

Perché tutto ciò?

A questo punto sarebbe d’obbligo conoscere cosa è successo fra Sindaco e Fondazione prima di mercoledì 29.04; come mai la vice sindaco Anversa non è stata rieletta nel Consiglio in rappresentanza del Comune e come mai al suo posto viene nominato il Dr. Chiappussi che ricopriva il ruolo di revisore dei conti.

Perché tutto ciò?

Un altro aspetto riguarda il Comune di Recco che non ha ancora nominato il suo nuovo rappresentante nel Consiglio Direttivo e sembrerebbe non voglia più farne parte, partecipando alla vita del Teatro come semplice membro dell’Assemblea dei Soci; questo dopo che più o meno due anni fa lo Statuto della Fondazione era stato modificato proprio per fare posto, in forma ufficiale, a un suo rappresentante assegnando un peso di 20 voti al Comune di Camogli, con diritto a esprimere il presidente , 20 ai palchettisti, 10 al Comune di Recco e 1 a testa agli altri componenti dell’assemblea dei soci. E’ evidente che fra i due Comuni è maturata una forte rottura che, se non sanata, porterà come conseguenza alla stesura di un nuovo statuto che praticamente farà del Comune di Camogli il diretto e unico responsabile del Teatro Sociale.

Perché tutto ciò?

O forse è proprio al controllo diretto e unico sul Teatro Sociale che si vuole arrivare? Potremmo allora aspettarci un cambio di denominazione in Teatro Comunale?

Mi auguro che il Sindaco di Camogli e il ViceSindaco sentano l’obbligo di fornire una chiara ed esaustiva spiegazione in merito a quanto accaduto. Comunque da cittadino di Camogli, pur ignorante dei fatti e da palchettista, anche in questo caso ignorante dei fatti , un grandissimo grazie a Farida Simonetti per l’enorme mole di lavoro svolto in tutti questi anni e un grandissimo augurio di buon lavoro al nuovo Presidente.