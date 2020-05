Camogli: “Le agevolazioni ai commercianti”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo l’informativa serale del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Terminato il periodo di quarantena per un nostro concittadino, resta solamente 1 persona in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrata dall’estero. Per il resto la situazione sanitaria rimane invariata.

Come comunicato ieri sera, oggi è stata emessa l’ordinanza per prorogare fino all’11 maggio compreso l’accensione dei termosifoni per un massimo di 6 ore giornaliere.

Inoltre è stata emanata un’ordinanza a integrazione e modifica della precedente n. 44.

• Su tutto il territorio comunale è vietato l’accesso a spiagge, scogliere, scali, moli (salvo che per motivi di lavoro o per accedere agli ormeggi) e aree gioco.

• Sono consentiti gli accessi alle spiagge al personale incaricato dell’installazione e degli allestimenti stagionali e solo nel rispetto delle prescrizioni indicate.

• L’accesso alle spiagge e allo scaletto in località “Scogli Grossi” a Punta Chiappa è consentito solo ai proprietari/utilizzatori di piccole imbarcazioni o canoe già presenti sulle spiagge o sullo scaletto sopra citato per il tempo strettamente necessario alla messa in mare.

In sostanza le modifiche recepiscono le attività motorie e sportive consentite dall’ordinanza di Regione Liguria n. 25/2020 del 3 maggio 2020, tengono conto del fatto che, dopo che sono state armonizzate le decisioni tra i vari Comuni presenti nel territorio del Parco di Portofino, si è consentito l’accesso e la percorrenza dei sentieri escursionistici del nostro territorio comunale (incluse quindi le frazioni) e che l’inizio della stagione balneare è stato prorogato in Liguria al 3 giugno (e di conseguenza tutte le attività ad esso correlato quali, per esempio, le analisi acque da parte di Arpal). E non ultimo che la sosta sulle spiagge è vietata dal DPCM e quindi è vietato stazionare sulle spiagge su tutto il territorio nazionale. Quindi il divieto di accesso alle spiagge evita gli assembramenti e le conseguenti sanzioni che ne scaturirebbero.

Oggi, durante la seduta di giunta via Skype, si è deliberata l’adozione di misure straordinarie a sostegno delle attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande, riguardanti l’occupazione del suolo pubblico. Come avevo già accennato, per fronteggiare il periodo di emergenza che stiamo attraversando e che vedrà riaperture subordinate al rispetto di norme sanitarie e distanze di sicurezza, i titolari delle attività potranno richiedere un ampliamento o una nuova concessione di suolo pubblico che sarà esentata dal canone Cosap e, nel caso di area demaniale, anche dalle spese di istruttoria.

Da domani sarà disponibile sul sito del Comune di Camogli il modulo di richiesta.

Buona serata!