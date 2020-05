E’ l’edificio più fotografato e simbolo della Camogli turistica. A causa delle mareggiate e del salino la facciata della canonica della basilica intitolata a Santa Maria Assunta mostra tutti i segni del tempo, come non accadeva da decenni. Come le tute militari, sembra un intonaco mimetico per mascherare l’edificio. Comune, fedeli e camogliesi dovrebbero aiutare la diocesi per ripristinare l’intonaco.

(Foto Consuelo Pallavicini)