Camogli: divieto di accesso a spiagge e scogliere

Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha emanato l’ordinanza su integrazione e modifica dei punti 1) e 2) della disciplina dell’ordinanza n. 44 del 2 maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Divieto di accedere alle spiagge e ai moli, disciplina dell’attività motoria, chiusura parco giochi, utilizzo mascherine, regolamentazione dello svolgimento del mercato settimanale settore alimentare e apertura dei cimiteri cittadini fino 17 maggio 2020.

1) Di vietare lo svolgimento di attività motoria e attività all’aria aperta 1) nelle aree di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente ordinanza. E’ consentito svolgere attività motoria dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

2) Di vietare l’accesso alle spiagge, alle scogliere presenti nel territorio comunale e allo scaletto in località “Scogli Grossi” a Punta Chiappa.

Sono consentiti gli accessi alle spiagge al personale incaricato dell’installazione e degli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi in concessione, senza esecuzioni di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– Svolgimento all’interno della concessione demaniale senza interferire con spazi Pubblici;

– L’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso agli estranei.

E’ consentito l’accesso alle spiagge e allo scaletto in località “Scogli Grossi” a Punta Chiappa ai proprietari/utilizzatori di piccole imbarcazioni o canoe già presenti sulle spiagge o sullo scaletto sopra citato per il tempo strettamente necessario alla messa in mare.

La presente ordinanza sarà in vigore fino al 17 maggio 2020.