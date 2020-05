Bogliasco: nuova ordinanza, le zone vietate

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina si è lavorato per approntare l’Ordinanza Sindacale con la quale affrontare questo importante periodo di avvio verso la ripresa totale in modo sicuro ed efficace onde evitare disastrosi passi indietro.• Attenendosi alle disposizioni vigenti dettate da D.P.C.M. 26.04.2020 e avvalendosi della possibilità di decisioni in autonomia, l’Ordinanza stabilisce che, in sostanza, a Bogliasco si può:• accedere e transitare nuovamente, evitando però lo stazionamento, in Via Bettolo, Piazzetta Marinai d’Italia, Belvedere Unità d’Italia, Piazzale Partigiani d’Italia, Piazza XXVI Aprile e sagrato della chiesa parrocchiale, Piazza Trento e Trieste, tutta la zona degli impianti sportivi compreso il percorso che si svolge nel versante sud a partire dagli impianti sportivi sino ad arrivare nel fondovalle, il sagrato della chiesa e Piazza G. Luce nella frazione di San Bernardo, il sagrato della chiesa e Piazza E. Cevasco nella frazione di Sessarego, tutte le strade pedonali e i sentieri escursionistici; rimangono però interdetti i giochi dei bambini.• accedere a tutte le spiagge, tutte le scogliere, gli scali a mare, il molo Sbolgi (a partire dal Circolo Nautico) dalle ore 6 alle ore 22, esclusivamente per la pratica delle attività sportive acquatiche individuale quali: wind surf, surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo; rimanendo sempre e comunquevietato lo stazionamento sino alle ore 24.00 del 17.05.2020. Non si potrà avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;• effettuare la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, consentendo l’entrata nel locale ad un cliente per volta ed evitando assembramenti all’esterno;• accedere al Cimitero con consueto orario: dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

Inoltre l’Ordinanza stabilisce di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale nelle aree al di fuori della proprietà privata in quanto l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento fisico rimangono misure di protezione indispensabili finalizzate alla riduzione del contagio.Siamo fermamente convinti che Bogliasco continuerà a dimostrare senso di responsabilità come fatto in gran parte fino ad oggi. Come ribadito da persone competenti in ambito sanitario, l’emergenza non è finita: dobbiamo ancora convivere con il virus, sta a noi essere più forti di lui. Continuiamo quindi ad agire con prudenza e nel rispetto degli altri per progredire lentamente ma costantemente verso possibilità di riprenderci completamente la nostra vita.

Dispone

1 Di attenersi alle disposizioni vigenti dettate dal D.P.C.M. 26.04.2020 valevoli ed efficaci fino al1.17.05.2020

2 Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell’emergenza epidemiologica;

3 Di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale nelle aree al di fuori della proprietà privata. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

4 Di confermare l’apertura del cimitero con consueto orario dal martedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 16.30;

5 Di disporre nuovamente l’accesso e il transito, vietando comunque lo stazionamento, a Via Bettolo, Piazzetta Marinai d’Italia, Belvedere Unità d’Italia, Piazzale Partigiani d’Italia, Piazza XXVI aprile e il sagrato della chiesa parrocchiale, Piazza Trento e Trieste, tutta la zona degli impianti sportivi compreso il percorso che si svolge nel versante sud a partire dagli impianti sportivi sino ad arrivare a nel fondovalle, il sagrato della chiesa e Piazza G. Luce nella frazione di San Bernardo, il sagrato della chiesa e Piazza E. Cevasco nella frazione di Sessarego, tutte le strade pedonali e i sentieri escursionistici;

6 Di interdire l’accesso a tutte le aree gioco del centro e delle frazioni sino alle ore 24.00 del 17.05.2020;

7 Di interdire l’accesso a tutte le spiagge, tutte le scogliere, gli scali a mare, il molo Sbolgi (a partire dal Circolo Nautico) ad esclusione del mero transito attraverso tali aree, dalle ore 6 alle ore 22, per la pratica dell’attività sportiva acquatica individuale (wind surf, surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca,vela) rimanendo sempre e comunque vietato lo stazionamento sino alle ore 24.00 del 17.05.2020. E’altresì vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;

8 Di consentire la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26.04.2020. Resta comunque sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande i quali dovranno essere consumati preferibilmente a casa, ma comunque lontano dal luogo di acquisto per evitare assembramenti con la gente in attesa.