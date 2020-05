Bogliasco: “L’ordinanza e i vostri suggerimenti”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Si fa riferimento all’Ordinanza Sindacale di ieri per informare che abbiamo notato che la sua applicazione ha fatto emergere alcune criticità e, anche da parte dei cittadini, ci sono state perplessità; vi ringraziamo delle domande che ci avete posto e stiamo lavorando per apportare modifiche e chiarimenti che ne facilitino l’interpretazione. Soprattutto per quel che riguarda la modalità di frequentazione degli spazi che sono stati riaperti, qualche affinamento sulle attività sportive legate al mare, e meglio specificare l’uso delle mascherine.

Queste, pur essendo rese obbligatorie, hanno delle eccezioni come ad esempio i bambini sotto ai sei anni e chi pratica allenamento sportivo. Vogliamo essere molto precisi proprio perché è nostra cura tenere in considerazione tutte le fasce di età e le giuste esigenze delle persone nelle loro specificità.