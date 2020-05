In concomitanza con l’inizio della ‘Fase 2’, a Sestri Levante il sindaco Valentina Ghio ha celebrato un matrimonio. Gli sposi si chiamano Isabella e Cristian. Una notizia di buon auspicio per tutti i cittadini e per l’intero Tigullio. Naturalmente felicitazioni ed auguri agli sposi.

