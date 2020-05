Sestri: messaggio dei ‘renziani’ al sindaco

*****

La lettera

Cari Consiglieri,

preoccupati per la situazione in cui versano molte attività economiche della nostra città, già gravate dai problemi strutturali che caratterizzano da tempo la nostra regione, vogliamo condividere con Voi alcune idee e iniziative, di medio e lungo periodo. L’obiettivo è quello di favorire il dialogo con i diversi attori del tessuto economico della nostra città al fine di assicurare una ripartenza stabile e duratura. Il crollo del Ponte Morandi ed il collasso del sistema autostradale ligure avevano già evidenziato come l’isolamento territoriale, derivante dalla mancanza di infrastrutture adeguate, impedisca ai nostri territori di competere alla pari con altre realtà nazionali e internazionali in molti settori economici e produttivi. L’emergenza Covid ha messo a nudo un’ulteriore fragilità del nostro sistema economico, quella del comparto turistico: settore su cui si fonda gran parte dell’economia della regione e di Sestri Levante. Nello specifico il turismo balneare e le economie ad esso collegate stanno dimostrando la loro debolezza. La stagione, ancorché anticipata a Pasqua, è spesso compromessa da eventi climatici. Le risorse generate dal comparto turistico sono appena sufficienti a ripagare le spese, a mantenere gli imprenditori e le loro famiglie e, in qualche caso, a creare un’occupazione, ma stagionale e di basso livello, rendendo “azzardato” qualsiasi investimento che vada oltre l’ordinaria manutenzione.



“FARE SISTEMA” A LIVELLO COMPRENSORIALE Progetto “comune” Val Petronio. Un progetto di sviluppo economico integrato a diversi Comuni. Il processo di integrazione a livello europeo porta all’attenzione delle comunità locali la necessità di implementare nuovi modelli di sviluppo. Le peculiarità del nostro territorio non permettono di procrastinare ancora tale fase politica. Le direzioni da seguire sono due: turismo e PMI La prima corre lungo la linea costiera, puntando a un’integrazione a livello Tigullio per il turismo basata su nuovi punti di forza: qualità delle acque di balneazione, itticoltura e alghecolture ecocompatibili; aree marine per la ripopolazione e riservate allo studio scientifico, svolte in collaborazione con strutture regionali (Istituto di biologia marina dell’Università di Genova, Fondazione CIMA di Savona, Aree marine) e internazionali. La costruzione di “sentieri blu”, percorsi turistici a tappe da fare in kayak, pad, vela, con sosta negli hotel di diverse città (da Camogli a Levanto), shopping mirato. I sentieri blu darebbero impulso anche alla rete sentieristica su terra, che a Sestri ha visto molte iniziative ma poco di concreto. Turismo smart non è la scusa per fare conferenze o prendere fondi europei, a volte male utilizzati. Si deve dare maggiore spazio a quei manager e alle persone che stanno lavorando bene e possono dare contributi alla comunità. Dobbiamo creare una rete di punti di eccellenza nel territorio, legati a un unicum che collegherà turismo, imprenditorialità e creazione di nuovi posti di lavoro qualificati per i giovani. Ma il Turismo da solo non basta e non basterà tanto più nell’attuale momento storico. Seconda priorità: diversificare l’economia, pensando a un’integrazione con la Val Petronio.Sestri Levante ha ereditato dal passato due realtà industriali di rilievo mondiale e a limitato impatto ambientale (Fincantieri e Arinox). Però, come tutta la Liguria, abbiamo sacrificato sull’altare del turismo la nascita delle nuove PMI ad alto contenuto tecnologico ed elevata internazionalizzazione, che hanno fatto la fortuna di regioni come il Veneto e l’Emilia. Il monopolio del turismo alla fine fa male allo stesso turismo, così come le rendite petrolifere hanno bloccato la modernizzazione delle nazioni produttrici. Per i comuni della Val Petronio servirebbe la condivisione del sistema economico, produttivo. Un’amministrazione unitaria, secondo i principi di una democrazia territoriale che preveda un’equa distribuzione dei vantaggi localizzativi della costa e dei costi manutentivi dell’entroterra, l’ottimizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese e una pianificazione territoriale ed economica comune. Occorre riorganizzare i servizi, uscire dalla logica verticista e burocratica e puntare a una sussidiarietà non parolaia, e soprattutto concentrare la localizzazione a livello comprensoriale, ottimizzando risorse umane e finanziarie, aumentando le competenze e riducendo le spese. Occorre riprogrammare il territorio in maniera omogenea. Le disfunzioni e le eccellenze del comprensorio devono avere ricadute e soluzioni coordinate. Senza una vera democrazia territoriale non si avrà mai uno sviluppo stabile e duraturo per nessuna porzione del nostro territorio, tantomeno per Sestri Levante. Il dibattito politico si è troppo spesso “seduto” su presunte mancanze dell’imprenditoria locale impedendo, al tempo stesso, iniziative anche virtuose, che avrebbero portato benefici a tutta la comunità economica della nostra città. Si è preferito adottare anacronistiche e tardive politiche di salvaguardia e tutela, forse più adatte agli anni del dopoguerra piuttosto che ai giorni nostri, piuttosto che intraprendere efficaci e innovative politiche di sviluppo. Si è optato, ad esempio, per la facile e demagogica politica del “vincolo alberghiero” condannando così al degrado strutture alberghiere già chiuse da molti anni, piuttosto che avere il coraggio di creare le condizioni politiche e territoriali per riaprirle, incentivando la nascita di nuove forme di turismo, agevolando l’insediamento di nuove attività economiche. Ora più che mai, traguardando l’emergenza Covid, occorre pensare a nuove politiche territoriali e turistiche che consentano al nostro tessuto economico di ripartire e di crescere in maniera strutturale. Occorre cambiare passo. E occorre farlo rapidamente. Ecco alcune delle nostre proposte.“FARE SISTEMA” A LIVELLO COMPRENSORIALE Progetto “comune” Val Petronio. Un progetto di sviluppo economico integrato a diversi Comuni. Il processo di integrazione a livello europeo porta all’attenzione delle comunità locali la necessità di implementare nuovi modelli di sviluppo. Le peculiarità del nostro territorio non permettono di procrastinare ancora tale fase politica. Le direzioni da seguire sono due: turismo e PMI La prima corre lungo la linea costiera, puntando a un’integrazione a livello Tigullio per il turismo basata su nuovi punti di forza: qualità delle acque di balneazione, itticoltura e alghecolture ecocompatibili; aree marine per la ripopolazione e riservate allo studio scientifico, svolte in collaborazione con strutture regionali (Istituto di biologia marina dell’Università di Genova, Fondazione CIMA di Savona, Aree marine) e internazionali. La costruzione di “sentieri blu”, percorsi turistici a tappe da fare in kayak, pad, vela, con sosta negli hotel di diverse città (da Camogli a Levanto), shopping mirato. I sentieri blu darebbero impulso anche alla rete sentieristica su terra, che a Sestri ha visto molte iniziative ma poco di concreto. Turismo smart non è la scusa per fare conferenze o prendere fondi europei, a volte male utilizzati. Si deve dare maggiore spazio a quei manager e alle persone che stanno lavorando bene e possono dare contributi alla comunità. Dobbiamo creare una rete di punti di eccellenza nel territorio, legati a un unicum che collegherà turismo, imprenditorialità e creazione di nuovi posti di lavoro qualificati per i giovani. Ma il Turismo da solo non basta e non basterà tanto più nell’attuale momento storico. Seconda priorità: diversificare l’economia, pensando a un’integrazione con la Val Petronio.Sestri Levante ha ereditato dal passato due realtà industriali di rilievo mondiale e a limitato impatto ambientale (Fincantieri e Arinox). Però, come tutta la Liguria, abbiamo sacrificato sull’altare del turismo la nascita delle nuove PMI ad alto contenuto tecnologico ed elevata internazionalizzazione, che hanno fatto la fortuna di regioni come il Veneto e l’Emilia. Il monopolio del turismo alla fine fa male allo stesso turismo, così come le rendite petrolifere hanno bloccato la modernizzazione delle nazioni produttrici. Per i comuni della Val Petronio servirebbe la condivisione del sistema economico, produttivo. Un’amministrazione unitaria, secondo i principi di una democrazia territoriale che preveda un’equa distribuzione dei vantaggi localizzativi della costa e dei costi manutentivi dell’entroterra, l’ottimizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese e una pianificazione territoriale ed economica comune. Occorre riorganizzare i servizi, uscire dalla logica verticista e burocratica e puntare a una sussidiarietà non parolaia, e soprattutto concentrare la localizzazione a livello comprensoriale, ottimizzando risorse umane e finanziarie, aumentando le competenze e riducendo le spese. Occorre riprogrammare il territorio in maniera omogenea. Le disfunzioni e le eccellenze del comprensorio devono avere ricadute e soluzioni coordinate. Senza una vera democrazia territoriale non si avrà mai uno sviluppo stabile e duraturo per nessuna porzione del nostro territorio, tantomeno per Sestri Levante.

PIANO SHOCK PER LA RIPARTENZA Occorre predisporre un “piano shock” per la città, per la ripartenza post emergenza. Vi è la necessità di predisporre misure strutturali di semplificazione e di incentivi per le attività economiche. Occorre passare da un sistema passivo di controllo, statico, caratterizzato da un’altissima componente di burocrazia, ad un sistema proattivo, dinamico, di vero supporto e di servizio alle iniziative imprenditoriali. È necessaria una profonda digitalizzazione dei servizi comunali con risorse almeno pari, se non superiori, a quelle recentemente investite nel sistema di videosorveglianza installato nella nostra città. Bisogna ridurre, e in taluni casi eliminare almeno all’avvio attività, gli oneri e i tributi comunali che gravano sulle attività produttive e commerciali, semplificando l’asfissiante regime di concessioni e di autorizzazioni che troppo spesso prevedono una preliminare verifica politica di puri e semplici atti amministrativi, quali ad esempio le richieste di occupazione di suolo pubblico. Occorre dare regole, autorizzare, e controllare al meglio. Non serve altro.

RIGENERARE LA NOSTRA CITTA’ Occorre adattare il nostro territorio alle necessità dell’oggi. Occorre rigenerare le città, anziché espanderle. Ma è impensabile conservarle tout-court. Dopo un po’, inesorabilmente, deperirebbero e con loro anche le comunità che vi abitano. Occorre rendere la nostra città sostenibile ai tempi del Covid, incrementando significativamente gli spazi pubblici destinati all’esercizio delle attività economiche e limitando, per far questo, al traffico veicolare ulteriori porzioni della nostra città, inclusa la passeggiata a mare. Occorre mettere Sestri al passo con i tempi rendendola smart, attraente per i turisti e gli investimenti. Non possiamo permetterci di governare con l’ordinaria manutenzione. Oggi più che mai i profondi mutamenti globali hanno rimesso in gioco antichi equilibri e modificato logiche di crescita dei nostri territori, che vanno urgentemente riformate. L’intensità della crisi economica non permette un atteggiamento passivo verso i grandi temi della nostra realtà: non possiamo più “sopravvivere” con le spiagge libere attrezzate, le seconde case, le “leggi navali”. Occorre molto di più: una visione, progetti in grado di creare veri posti di lavoro per la nostra comunità. Ciò vale anche per il turismo. Che si tratti per esempio della realizzazione di un campo da golf, della ristrutturazione del porticciolo turistico, dell’insediamento di un parco divertimenti nella Città dei Ragazzi per antonomasia. Occorre provare concretamente a svilupparela nostra economia. È nostra intenzione stimolare il dibattito all’interno della comunità locale, per permettere a Sestri Levante di farsi trovare pronta non solo nel passaggio dalla fase 1 alla fase 2, ma anche e soprattutto per ripartire nella direzione giusta. La comunità di donne e uomini di Italia Viva è pronta a dare il proprio contributo: nelle prossime settimane Vi invieremo idee e progetti per la nostra città. Quello che chiediamo è di progettare il futuro senza ancorarsi sul presente, che prima o poi diventa, inesorabilmente, imperfetto.

I Coordinatori dei Comitati ITALIA VIVA SESTRI LEVANTE

Luca Fava

Lorenza Traverso

Mattia Villani