‘Santa’: “Parola d’ordine, #restiamoadistanza”

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure abbiamo 13 persone positive; 19 in sorveglianza attiva; 9 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

Oggi è entrato in vigore il nuovo Dpcm, che non prevede un “liberi tutti” ma allenta leggermente le maglie per quanto riguarda congiunti e attività commerciali. Sul nostro sono consultabili sia il nuovo Dpcm sia le ultime ordinanze in materia emanate dalla Regione Liguria.

C’è un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti; ma potete usare anche quello vecchio.

Questa mattina il Comune ha posizionato, alla fermata dei bus di piazza Vittorio Veneto, in via sperimentale, dei bollini, a distanza di un metro l’uno dall’altro, per aiutare chi è in attesa di un mezzo pubblico a mantenere la corretta distanza.

Se nella “fase 1” era fondamentale restare a casa, per tutta la durata della “fase 2” l’indicazione principale, che dovrà accompagnarci in tutti i nostri comportamenti, sarà #restiamoadistanza.

