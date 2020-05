Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Se nella fase 1 era fondamentale restare a casa, per tutta la durata della fase 2 l’indicazione principale che dovrà accompagnarci in tutti i nostri comportamenti sarà #restiamoadistanza.

Questa mattina il comune ha posizionato alla fermata dei bus di piazza V. Veneto, in via sperimentale, dei bollini a distanza di un metro l’uno dall’altro, per aiutare chi è in attesa di un mezzo pubblico a mantenere la corretta distanza.