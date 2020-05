Recco: entra nella fase finale la consegna delle mascherine

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

La distribuzione delle mascherine, consegnate dal Comune di Recco a tutta la popolazione, entra nella fase finale. Martedì 5 maggio i cittadini potranno ritirare i kit con i dispositivi di protezione nelle postazioni allestite in via Cavour, in zona Villetta, e nell’Ufficio Anagrafe. Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento, potrà ritirare i dispositivi di protezione, attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

Zona Villetta, via Cavour di fronte al Ristorante Luca e Paolo

– Salita Megli, dalle ore 9 alle 10

– Scalinata Domenico Maccaggi, dalle ore 9 alle 10

– Scalinata Terrazze, dalle ore 9 alle 10

– Via Cavour dal civ. 3 al civ. 31 compreso, dalle ore 10 alle 11

– Via Cavour dal civ. 32 al civ. 66, dalle ore 11 alle 12

– Via Cavour dal civ. 69 al civ. 102, dalle ore 12 alle 13

– Via del Castello, dalle ore 13 alle 14

– Via Montefiorito dal civ. 1A al civ. 29 compreso, dalle ore 14 alle 15

– Via Montefiorito dal civ. 30 al civ. 64B, dalle ore 15 alle 16

– Via Privata Bice, dalle ore 17 alle 18

– Via Privata Gaggianego, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Maria Giulia, dalle ore 17 alle 18

– Via Privata Polotto, dalle ore 9 alle 10

– Via Privata Rose, dalle ore 12 alle 13

– Via Privata Rué, dalle ore 13 alle 14

– Viale Privato Fiorito, dalle ore 16 alle 17

Comune, presso Ufficio Anagrafe piazza Nicoloso 14

– Via Ippolito d’Aste, dalle ore 14 alle 15

– Via Luigi Maria Ansaldo, dalle ore 12 alle 13

– Via Milano, dalle ore 9 alle 10

– Via Milite Ignoto, dalle ore 16 alle 17

– Via Pisa, dalle ore 10 alle 11

– Via Privata Federico Badaracco, dalle ore 11 alle 12

– Via Privata Ghella, dalle ore 11 alle 12

– Via Privata Milite Ignoto, dalle ore 9 alle 10

– Via Privata Paganini, dalle ore 9 alle 10

– Via Privata Rosabianca, dalle ore 12 alle 13

– Via Privata Sant’Antonio, dalle ore 8 alle 9

– Via XX Settembre, dalle ore 11 alle 12

– Via Venticinque Aprile, dalle ore 14 alle 15

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro. I cittadini che, per vari motivi, non sono riusciti a ricevere le mascherine messe a disposizione dal Comune di Recco potranno ritirarle, finita la distribuzione, presso gli uffici comunali. Le modalità saranno indicate in seguito.