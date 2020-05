Recco: cinghiale entra nella tavernetta, ma il pranzo non è servito

Un cinghiale è entrato, ieri, nella tavernetta a pian terreno di una casa non recintata situata a San Rocco di Recco, in un prato davanti alla trattoria da Angelo. Era mezzogiorno e l’animale, un habituée della zona, probabilmente attratto da qualche buon saporino, ha spalancato col muso la porta socchiusa ed è entrato. La proprietaria della casa si trovava al piano superiore; ha avvertito un rumore sospetto ed ha chiamato il 112 che ha allertato la polizia locale. Quando gli agenti sono giunti sul posto il cinghiale si era già allontanato e la polzia ha, a sua volta, allertato le guardie zoofile dell’ex Provincia. Oggi pomeriggio l’ungulato è tornato in zona.

(Eccolo seminascosto dal verde sulla riva del torrente Recco, fotografato da Gianni Carangelo)