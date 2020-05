RASSEGNA STAMPA. Nuovo decesso a Rapallo

Oggi, lunedì 4 aprile, auguri a Celestino. Mercati settimanali: Recco e Riva Trigoso con soli banchi alimentari. Parole: ricerca (attività avente per fine un ritrovamento; nell’ambito degli studi, il ritrovamento di un reperto storico-culturale; relativa a nuove acquisizioni scientifiche). Proverbi: “Ladro che ruba assai non è impiccato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (finalmente con un inserto estraibile e più ordine nelle notizie del coronavirus). “Coronavirus: “Nuova vittima a Rapallo, sale a 86 il bilancio”; “Scuola: Studenti spiazzati verso la maturità; l’ultimo mese per approfondire; Prova inaspettata, un test formativo; Esame più facile solo in apparenza; Utilizzo di più aule per evitare i ritardi; Divisori plaxiglass e banchi sanificati; Simulazione on line in vista del coloquio”; “Le escort senza più lavoro I clienti? spariti nel nulla”; “Mascherine in vendita a 50 cent in due supermercati”.

Santo Stefano d’Aveto: sparavano contro albero, tre denunce.