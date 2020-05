Rapallo: il sindaco rende omaggio ai defunti

Rapallo ha riaperto i cimiteri urbani dal lunedì al venerdì; dalle 8 alle 13. Da oggi si potranno celebrare anche i funerali con un massimo di quindici persone. Il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto recarsi al cimitero per rendere omaggio a tutte le persone decedute nel periodo della quarantena.

Commenta il sindaco: “Ho letto moltissimi messaggi di concittadini che hanno sofferto nel non potersi recare presso i nostri civici cimiteri per far visita ai loro cari. L’emergenza coronavirus ci ha imposto delle misure restrittive nell’esclusivo interesse delle persone. Con l’allentamento di queste restrizioni da parte del Governo, e dopo avere provveduto alla loro pulizia, da oggi abbiamo riaperto il cimitero. È un atto di civiltà e di sensibilità nei confronti di quei tanti cittadini che lo hanno chiesto con determinazione”.