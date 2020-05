Rapallo: “Assembramenti e festini, stiamo esagerando”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Siamo entrati nella seconda fase e già dopo la prima giornata dobbiamo riscontrare qualche comportamento “esagerato”!

Come partito democratico abbiamo sempre sostenuto che prima deve venire la sicurezza e la prevenzione, ma qui in Liguria si è voluto non tenere conto dei dati che continuavano a darci tra i primi posti a livello Nazionale per contagi da covid-19.

Crediamo sia nostro dovere civile oltre che politico far sentire la nostra voce.

Per questo vogliamo segnalare al nostro sindaco come oggi ci siano state in alcune zone di Rapallo, vedi spiagge zona Parco Casale, “castello dei sogni”, assembramenti non giustificati di cittadini, o in altre parti della città festini ecc..

Ci risulta che siano state chiamate anche le forze dell’ordine per intervenire oltre che i vigili.

Ma perché non s’interviene?

Perché si permette queste situazioni?

Non ci risulta che l’ultimo Decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio, permetta di poter stare sulle spiagge in questo modo, né di fare Festini.

Chiediamo quindi che nel rispetto di tutte e tutti si intervenga per evitare situazioni che potrebbero creare problemi ben più seri.

Le autorità preposte devono vigilare per il bene di tutti i cittadini.

Invitiamo al tempo stesso, chi esce a rispettare le regole a cominciare da indossare le mascherine!

Purtroppo il covid-19 non è ancora stato “sconfitto”.

Ci auguriamo una pronta risposta da parte della nostra Amministrazione e non un silenzio come è avvenuto con l’Ospedale.

Ricordiamo sempre la nostra pagina Facebook PD Rapallo