Portofino: tennis, solo singolo; chiuso Castello Brown

Piuttosto articolata l’ordinanza sulle norme anticontagio firmata a Portofino dal sindaco Matteo Viacava

*****



Ordina su tutto il territorio comunale di Portofino

1 L’obbligo a tutta la cittadinanza e alle persone non residenti presenti a qualsiasi ragione o titolo sul territorio comunale di Portofino di avere a seguito mascherina, anche monouso, lavabile o autoprodotta, aventi caratteristiche tali da essere idonea a coprire interamente la bocca e il naso e fornire adeguata barriera protettiva con obbligo di corretto indosso in tutte le aree e gli spazi in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale e, nello specifico, una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. In particolare è obbligatorio indossare la suddetta protezione, stante le ridotte dimensioni della strada, del percorso o della scalinata, in tutti i sentieri pedonali, portici, Calata Marconi, Salita San Giorgio, Via Strada vecchia, Via alla Penisola, Vico Dritto, Vico Traverso, Vico Nuovo, Salita alla Chiesa, scalinata al porto e scalinata del “Diavolo” in vicinanza di altre persone

2 L’obbligo a tutta la cittadinanza e alle persone non residenti presenti a qualsiasi ragione o titolo sul territorio comunale di Portofino di indossare mascherine anche monouso, lavabili o autoprodotte, aventi caratteristiche tali da essere idonee a coprire interamente la bocca e il naso e fornire adeguata barriera protettiva per accedere, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici, ufficio postale, banche, e in ogni altro luogo chiuso e regolarmente aperto al pubblico in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, in modo da prevenire la contaminazione dell’ambiente. Tale obbligo sussiste altresì per clienti/persone in coda all’esterno

per accedere ai luoghi sopracitati, che dovranno in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di un metro

3 L’obbligo di indossare mascherine anche monouso, lavabili o autoprodotte, aventi caratteristiche tali da essere idonee a coprire interamente la bocca e il naso e fornire adeguata barriera protettiva nei veicoli di trasporto pubblico locale, nei veicoli adibiti a servizi di piazza con autovettura, nei veicoli adibiti a servizi di noleggio con conducente per trasporto persone, nelle imbarcazioni adibite a servizio di trasporto pubblico e nelle eventuali zone di attesa per l’accesso ai suddetti

4. Fermo restando il rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, sono esentati dagli obblighi indicati nei punti 1), 2), 3) i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con disabilitào patologie certificate non compatibili con l’uso continuativo di protezioni delle vie respiratorie

5. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

6.E’ vietato il consumo dei cibi (sia da asporto sia non da asporto) negli spazi esterni ai locali, su tavoli e sedie in aree in concessione agli stessi, su panchine/ muretti. E’ vietato altresì su suolo pubblico ove non sia garantito il distanziamento sociale

7. E’ fatto obbligo alle imprese appaltatrici che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 41, 42, 43 i cui cantieri siano operativi sul territorio comunale che, il giorno della riapertura e comunque, entro e non oltre 5 giorni dalla menzionata data, procedano a fornire al Comando della Polizia Locale, all’indirizzo Pec: polizialocaleportofino@pec.it e/o a mezzo e-mail all’indirizzo:poliziamunicipale@comune.portofino.genova.it:il certificato di negatività (emesso in data recente), o in alternativa autocertificazione datata e sottoscritta dal datore di lavoro contenente la presa d’atto dell’attestazione di negatività (emessa in data recente), relativo al personale dipendente/collaboratore presente sul territorio comunale se non residente sul territorio della Regione Liguria che si soffermi sul territorio Comunale per più di un giorno. Tale obbligo sussiste anche nei casi di sub-appalto.7.1.Entro il medesimo termine, dovrà essere trasmesso al Sindaco, al Comando di Polizia Locale e alla StazionedeiCarabinieridi Portofinoa mezzo PEC protocollo@pec.comune.portofino.genova.it; polizialocaleportofino@pec.it;e/o alle seguenti e-mailsindaco@comune.portofino.genova.it; poliziamunicipale@comune.portofino.genova.it; stge112550@carabinieri.it autodichiarazione su carta intestata datata e sottoscritta contente l’elenco del personale dipendente/collaboratore residente o proveniente da fuori dalla Regione Liguria impiegato per più di un giorno in viacontinuativa nel cantiere operativo nel territorio comunale. Ogni variazione o spostamento dei medesimi per raggiungere domicilio, residenza ubicatifuori Regione dovranno essere tempestivamente comunicati all’attenzione delle Autorità sopramenzionate, agli indirizzi sopra indicati. 8.Ai soggetti di cui al precedente punto 7 è fatto, altresì, obbligo prelevare quotidianamente la temperatura al personale dipendente e/o ai collaboratori, anche in caso di sub-appalto, e attenersi, per il resto, a quanto stabilito dall’Allegato n. 6 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali), e dall’Allegato n. 7 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri) al D.P.C.M. 26.04.2020.

9. E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati sul territorio di Portofino da una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Nell’ambito delle seguenti casistiche, i soggetti che permarranno sul territorio comunale per

più di un giorno con pernottamento saranno sottoposti a isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso abitazione o dimora della quale dovrà essere tempestivamente comunicato l’indirizzo completo secondo le procedure previste dall’articolo 7.;

10. Sono consentite le attività motorie, sportive e le passeggiate all’aria aperta, previste dai punti 7) e 12) dell’ Ordinanza Regionale n. 25/2020 dalle ore 06.00 alle ore 22.00 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, nel rispetto degli obblighi indicati nei punti 1), 2), 3);

11. L’apertura del cimitero cittadino è disposta per tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 16.00;

12. L’apertura del campo sportivo Comunale sito in Salita San Sebastiano è consentita in via esclusiva per lo svolgimento del tennis e con accesso consentito ad un massimo di n. 2 persone per volta che, in ogni caso, dovranno mantenere il distanziamento sociale;

13. E’ disposta la chiusura al pubblico dei seguenti siti/luoghi: Parco di Castello Brown – Circolo Ricreativo di San Giorgio; Palestra Comunale in Piazza Libertà; Bagni pubblici di Piazza Libertà; Sottopasso di Via Duca degli Abruzzi

14. E’ disposto il divieto di accesso e stazionamento di persone sulle spiagge cittadine;

15.E’ concesso soffermarsi sulle panchine pubbliche/muretti, portici e/o altri spazi pubblici solo a condizione che venga sempre garantito il distanziamento sociale di almeno un metro da altrepersone;Restano invariate tutte le altre disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020, Ordinanze n. 24 e 25 della Regione Liguria del 03 maggio 2020, Ordinanza Sindacale n. 10 del 27 aprile 2020 non menzionate nel presente provvedimento.In linea con quanto disposto dal D.P.C.M. 26.04.2020 e con Ordinanze Regionali n. 24 e 25 del 03 maggio 2020 la presente Ordinanza è efficace dalle ore 00.00 del 04 maggio 2020 alle ore 24.00 del 17 maggio 2020