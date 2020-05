Monterosso: al via il progetto “Adotta un nonno”

di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, guidato dal sindaco Emanuele Moggia, ha ideato il progetto “Adotta un nonno”, un’iniziativa che vedrà i giovani alunni monterossini “adottare” i nonni della “Residenza Sanitaria Assistita Padre Semeria” in località Fegina.

Il progetto porterà i giovani studenti delle scuole elementari e medie ad avviare corrispondenze epistolari, fatte di lettere e disegni degli anziani. Un progetto che nasce in un particolare momento storico, segnato e condizionato dalla emergenza in atto del “Covid 19” che impedisce le relazioni ravvicinate e non consente momenti di aggregazione,

indispensabili per il benessere della gente.

Lo scopo del Comune, è quello di sconfiggere, anche solo per un breve periodo, la solitudine e la malinconia degli anziani, privati, in questo periodo, della possibilità di poter ricevere le visite dei parenti ed amici.

Le lettere e i disegni, tramite il Comune, saranno poi recapitati, imparando il valore della solidarietà verso gli anziani, preziosi portatori di storica memoria ed esperienza.

Un progetto che il Comune, pensa di ripetere anche negli anni avvenire con incontri, attività e lavoratori che vedano protagonisti sempre i giovani e gli anziani.