Lettere/ “Questa strana guerra del covid”

Da Felice Antonio Vecchione riceviamo e pubblichiamo

Una guerra silente è certamente in corso. La Regione Puglia apparentemente, a fine Aprile, ha reso il vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari: “Chi si rifiuta non sarà idoneo al lavoro”. Questa legge ” ha avuto anche il nulla osta della Corte Costituzionale”. Quella corte, che con l’aiuto di Bonafede, hanno ristrutturato prima di questa “pandemia”. E mentre il Giappone pubblica un articolo che alla fine la morte da contagi Coronavirus sembra perfino più bassa di un influenza stagionale (articolo sulla Stampa) Walter Ricciardi consigliere del Ministro alla Salute, ci dice che se non ci diamo una calmata “dovremo chiudere ancora tutto”. A certe cose la gente non crede se gliele racconti. Gliele devi far vedere. Qui siamo oltre il “vedere” perchè le sta “provando” sulla pelle. Che è meglio ancora.