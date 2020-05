Lettere/ “Fase 2, una riflessione e uno sfogo”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)



Una riflessione, uno “sfogo di pancia” se così vogliamo chiamarlo, ma questo è il risultato di due mesi, 60 giorni di quarantena, di paura, di angoscia.

Angoscia che nel corso dei giorni non si è placata, anzi.

Siamo lasciati nell’incertezza e tuttora ci navighiamo, ogni giorno siamo tempestati di notizie che dicono tutto il contrario di tutto: “Calano i contagi: siamo quasi fuori dal tunnel! No aspetta ripartono, via alla caccia all’untore! Mascherina sì/ mascherina no, spostamenti fuori regione no, ma poi si, metti caso che di sti tempi qualcuno si debba pitturare la ringhiera… e poi i congiunti…ma chi sono davvero i congiunti? Mah…” E poi ancora: “Il sindaco senta i cittadini e faccia relativa ordinanza…”

Ora basta! Da questa parte ci sono persone!! Persone che dall’oggi al domani si sono trovate a casa nel limbo più completo. Persone che oggi psicologicamente sono davvero demolite!

Famiglie intere costrette a vivere in pochi metri quadrati, perché in pochissimi hanno case adeguate o spazi esterni vivibili; famiglie che ancora oggi non hanno percepito un solo euro di cassa integrazione e che, se già prima faticavano ad arrivare a fine mese, ora sono ridotte alla fame e, per di più, non hanno certezza di riavere il proprio lavoro quando e se quest’inferno finirà!

Ci sono titolari d’impresa che hanno avuto 600 euro ridicoli e per averli hanno dovuto pure fare una domanda su un sistema informatico che all’inizio manco funzionava.

Ci sono persone che vengono subissate di informazioni prima allarmanti, poi incoraggianti, poi catastrofiche…

Parliamo dei figli? Dove li mettiamo se per i nonni potrebbero essere fonte di contagio? Dalle baby sitter? 500 euro di bonus non bastano neanche per un mese!! In questo clima di incertezza sulle decisioni da prendere hic et nunc, già si fanno ipotesi su settembre?

Ma ci rendiamo conto? Ma vi rendete conto di quello che ci volete far credere??

C’è tutto il tempo per pensare a strategie da adottare, quindi sarebbe il caso di iniziare a riflettere e magari per farlo bisognerebbe confrontarsi con chi la quotidianità della scuola la vive e in questo periodo la sta subendo!

E ancora…nessuno che abbia pensato a insegnare come utilizzare adeguatamente la tanto nominata mascherina, che peraltro ci siamo dovuti pagare per due mesi a prezzi folli! Quindi chi la porta solo sulla bocca, chi al collo, chi la tocca e la rovescia, chi la riutilizza: ma si può riutilizzarla? Spruzza l’alcool, mettila al sole, passaci il phone…Ma si può andare per tentativi dettati dal buon senso, per chi ne è in possesso, senza che nessuno dia informazioni precise? E poi, se davvero la mascherina è l’unico presidio che permette di azzerare il contagio, perché non ne è stata resa l’obbligatorietà da subito, cioè da febbraio?

E quindi…è ora di dire basta e pretendere chiarezza, le persone vogliono solo chiarezza, vogliono solo sentirsi tutelate, perché questo sistema non funziona e la gente non ne può proprio più!