Lettere/ Camogli: “Ex scalo, cantiere fermo. Perchè?”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Speravo che oggi, con l’inizio della Fase 2, il cantiere dell’ex scalo ferroviario potesse riaprire i battenti ma, purtroppo, non sembra che ciò stia accadendo!

Dopo l’evanescente ripresa di lavoro di un paio di settimane fa (un ruspista che movimentava un p’ di terra e un paio di vaganti operai), in questi ultimi giorni, nella desolante voragine, è tornato il silenzio…

Posto che, precedentemente, avevamo assistito a una strana ed anomala rimozione di materiali, macchinari e attrezzature varie, spero che l’attuale situazione sia da addebitare ad un normale e programmato protocollo lavorativo e non (data la drammatica situazione generale) a ben più gravi problemi, magari di carattere finanziario!

Nella malaugurata ma allarmante ipotesi che questi ultimi siano i veri motivi dello stallo dei lavori e se dovessimo pensare che, se così fosse, potrebbe capitare che il cantiere non riprenderà, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio disastro!

Certo che se le cose stessero così, verrebbe da pensare che se, a suo tempo, alcuni poco lungimiranti soloni non si fossero intestarditi nella realizzazione di inutili e numericamente spropositati boxes privati, oggi avremmo ancora davanti agli occhi la nostra comoda Via Colombo con il suo bel viale alberato e non certo un “buco nero” colmo di rimpianti!

Appare necessario che il sindaco Olivari, nel suo prossimo deamicisiano resoconto serale, fornisca alla cittadinanza tempestivi ed adeguati chiarimenti.