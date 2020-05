I carabinieri della radiomobile di Chiavari stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio a Leivi in via Selaschi, la strada che conduce a Carasco e in Fontanabuona. La due ruote su cui viaggiava il ventenne si è scontrata per cause imprecisate con una vettura. Ad avere la peggio, come spesso accade, è stato il giovane centauro poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.

