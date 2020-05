Leivi: ragazzo in moto gravissimo, in volo al San Martino (1)

Gravissimo incidente in via Selaschi a Leivi. Un ragazzo si è schiantato con la moto per caudse al momento imprecisate. Sul posto il 118 con la Croce Verde di Carasco, i carabinieri ed i vigili del fuoco. L’elicottero Drago è atterrato nel campo sportivo. Il giovane, in codice rosso, è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino.