Fase 2: sindaci contro Toti, ma ordinanze in ordine sparso

Una settantina di sindaci liguri nei giorni scorsi ha inviato una lettera a Toti dicendogli in pratica che le sue ordinanze creavano confusione e contrasti con quella di Conte. L’inizio della fase 2 per i nostri sindaci levantini sarebbe stata l’occasione per varare ordinanze univoche per zone omogenee. Non ci sono riusciti o probabilmente non ci hanno neppure provato.

D’accordo che ad ogni sindaco interessa solo il proprio territorio, la propria piccola ‘provincia’. Per i cittadini è diverso; ora possono spostarsi in altri comuni per andare a trovare un parente, comprare un tagliaerba, effettuare una visita specialistica. Potrebbero incappare in una sanzione per non avere, ad esempio, indossato la mascherina non obbligatoria nel proprio ma giustamente imposta nel secondo. Si dirà: casi eccezionali. Comunque un’occasione persa per dare prova di collaborazione, al di sopra delle cordate politiche.

Si parla tanto di maturità (scolastica); con l’inizio della ‘Fase 2’ ogni cittadino, oltre compilare l’ennesimo modello di autocertificazione, è tenuto dare prova della propria maturità attenendosi alle norme: indossando comunque la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza; difendendo così la propria salute e quella altrui.