Fase 2: primo giorno di semilibertà, ti conosco mascherina

Oggi abbiamo visto muratori che montavano ponteggi; ciclisti visibilmente fuori allenamento che arrancavano alle Grazie; “navigatori” solitari in canoa o in barca a vela; pescatori di canna e perfino chi ha osato fare un tuffo in mare. Purtroppo dopo due mesi abbiamo registrato anche il primo grave incidente. Ma la giornata, favorita anche dal bel tempo, è sembrata nel complesso positiva; le persone soddisfatte. Non importa se e quante sanzioni sono state elevate.

E positivo è il fatto che la stragrande maggioranza delle persone indossi le mascherine (qualcuno male, lasciando scoperto il naso; alcuni furbetti riparano il mento). Sapremo a giorni se la Fase 2 incrementa o meno i contagi. L’importante è che ogni singola persona impari a difendersi dal virus e nello stesso tempo a difendere gli altri.

Nessuno è sceriffo, ma sarebbe opportuno far rilevare con educazione, alle persone senza mascherina e che non mantengono le distanze di sicurezza, che stanno sbagliando.