Fase 2: ecco cosa prevede l’ordinanza regionale

Ricordiamo cosa prevede la nuova ordinanza del 3 maggio del presidente della regione Toti:

attività alimentari e dolciarie in modalità da asporto e spesa all’interno della Provincia o della città metropolitana di appartenenza

i comuni al confine tra province possono determinare la possibilità di spostamento dei loro cittadini tra i due territori

vendita di calzature per i bimbi sia nei negozi specializzati, sia nei negozi in cui si vendono anche calzature per adulti, il cui commercio al momento resta non consentito

toelettatura degli animali, solo su appuntamento

corsa, bici, arrampicata sportiva, trekking, tennis singolo, passeggiata a cavallo, tiro con l’arco, uscite in barca (massimo 2 persone che siano congiunte), attività sportive acquatiche individuali (wind surf, canoa, pesca ecc) dalle ore 6 alle ore 22, all’interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza allenamenti in forma individuale per gli atleti

uscite in barca per massimo 2 persone che abitino nella stessa casa

pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, con un massimo di 2 persone che abitino nella stessa casa e con rientro in giornata

spostamenti in auto o moto all’interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere attività motoria o sportiva

passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con coloro che sono residenti (o domiciliati) nella stessa abitazione dalle ore 6 alle ore 22, all’interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza

coltivazione del proprio orto o terreno all’interno del territorio regionale

commercio al dettaglio di prodotti florivivasitici

allenamento e addestramento di cavalli in modalità individuale sul territorio regionale

allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate

manutenzione delle imbarcazioni di proprietà che si trovano nel territorio regionale da parte dei residenti in Regione Liguria

spostamento individuale per i residenti di Regione Liguria verso le loro seconde case, camper o roulotte che si trovano sul territorio regionale per attività di manutenzione

spostamenti su tutto il territorio regionale per incontrare congiunti o recarsi nei cimiteri, con obbligo di rientrare in giornata alla propria abitazione

gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché sia residente (o domiciliato) con il guidatore

gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati in due, solo se residenti (o domiciliate) insieme

i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura di parchi e cimiteri, o adottare misure più restrittive.