Fase 2: “Cultura e spettacolo, come ripartire”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd, riceviamo e pubblichiamo le sue “Cronache da casa”



Ciao,



entriamo ufficialmente nella prima settimana del termine del lockdown nazionale, tra qualche legittima preoccupazione per il futuro, a livello sanitario e a livello economico.



Nella diretta Facebook di sabato scorso, ho provato a mettere in fila i maggiori problemi che la settimana ci ha presentato: da una parte, i numeri dei contagi che in Liguria continuano a non scendere ci presentano un quadro non rassicurante per le aperture che inevitabilmente ci saranno, e dall’altra c’è la preoccupazione economica, costituita dai commerciati e dal tessuto economico del paese che non ha ricevuto l’aiuto aspettato.



In tutto ciò, per completare il quadro, il Presidente Toti, in un moto di agonismo, ha voluto giocare a braccio di ferro con il Governo creando non poca confusione tra i liguri e riuscendo nell’impresa di scatenare la reazione di quasi 100 sindaci della Liguria, di ogni provincia e di ogni appartenenza politica, che hanno chiesto con una lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale di non prendere più iniziative autonome nella gestione della Fase 2, privilegiando realismo e senso di responsabilità e il rispetto delle norme nazionali, stigmatizzando quindi ogni atteggiamento di “protagonismo regionale” .



Primi, ma non c’è da vantarsi

Siamo i primi, dice sempre Toti. Sì, questa volta è vero. Siamo i primi per crescita di contagi, questa settimana. Stanno aumentando i tamponi – anche se se ne stanno ancora facendo di meno rispetto alla media nazionale – ma aumentano di molto il numero di contagi.

Il grafico qui sotto spiega bene come noi, e il Piemonte, siamo le regioni che stanno reagendo peggio come dati e numeri e che riaprire in maniera così scomposta senza un senso di responsabilità è un rischio. Perchè siamo la regione in cui i casi stanno aumentando più velocemente e siamo già oltre alla media nazionale di casi per 100.000 abitanti.

In Piemonte da tempo si chiede il commissariamento della sanità regionale, incapace di affrontare la situazione. Qui, in Liguria, tra esperti che fanno i testimonial e politici che minimizzano, la situazione non è tanto diversa.

E forse, a due mesi dall’inizio della pandemia, si può sostenere che la strada ligure, quella degli esperti di cui sopra, del “facciamo pochi tamponi, solo a chi ha sintomi” – ribadita anche in questi gioni – senza intervenire sugli asintomatici, come ha fatto il Veneto ad esempio, non si è rivelata per nulla la strada più giusta per ridurre il contagio.



La Fase due. Festina lente

In questo quadro, con molte regioni che hanno tenuto e altre che invece soffrono, inizia – da oggi – la tanto attesa Fase 2: torneranno al lavoro 4 milioni di persone, per la riapertura del settore delle costruzioni e del manifatturiero, che si aggiungono ai milioni di lavoratori che in questi due mesi sono usciti di casa per garantire i servizi essenziali.

Progressivamente inizieranno anche alcuni minimi cambiamenti delle abitudini delle persone, a partire dalla possibilità di spostarsi per visite ai parenti e “congiunti”, i cosiddetti “affetti stabili” di cui si è parlato molto. Sì, comprende anche i fidanzati.



Ad ogni modo il principio di questa fase è quello di un “festina lente”, di un affrettarsi lentamente e in maniera prudente dal blocco totale alla riapertura di alcune attività, con la possibilità di aprire parchi e giardini, consentire spostamenti, sempre con la regola del distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina.

A guidare questa prudenza nella riapertura è il fatto che il 4 maggio non può essere un “liberi tutti”, ma l’inizio di una fase di convivenza con questa nuova normalità, a cui bisogna rispondere monitorando, regione per regione, i dati dell’epidemia e la capacità di “tenere” numeri bassi di contagio, con un maggior movimento di persone.

Se questo non sarà possibile, e si avranno più casi, il rischio è quello di tornare indietro, con tutte le ripercussioni del caso. Perchè non c’è superamento dell’emergenza economica se non c’è il superamento dell’emergenza sanitaria. La procedura messa in campo dal Governo difatti prevede un monitoraggio settimanale della gestione della fase due, collegata all’andamento dell’epidemia.

Se si migliora, si può aprire prima, altrimenti se peggiora si deve richiudere. Perchè – diciamocelo – la responsabilità delle persone esiste e si è molto puntato su questo: c’è la responsabilità di chi esce e si muove, certo, ma è maggiore quella di chi dice che si può fare tranquillamente. È abbastanza evidente che l’atteggiamento di Toti, di suonare il campanello come se fosse arrivata la ricreazione, rischia di produrre effetti negativi sulla nostra Regione.

Priorità

Di fronte a questa situazione, ci sono tantissime questioni aperte che non sono ancora entrate al centro del dibattito politico nazionale e non solo, spesso assorbiti dal dare risposte immediate ai temi collegati all’emergenza lavorativa ed economica.

E invischiati nelle lentezze burocratiche insostenibili. Che riguardano in questa fase tre strumenti: il ritardo dei pagamenti della Cassa Integrazione in Deroga, di competenza regionale, il bonus autonomi e la possibilità dei prestiti senza condizioni al di sotto dei 25.000 euro. Misure che stanno ritardando, per lungaggini burocratiche inaccettabili e – nel caso dei prestiti – anche per una scarsa disponibilità di alcune banche – per usare un eufemismo – a fare rapidamente il proprio mestiere, a sostegno dell’economia reale. Su questi aspetti se avete segnalazioni, scrivetemi qui.



É comprensibile, di fronte ad una tempesta di questa natura, che non si riescano a trovare tutte le soluzioni subito, e che ci si trovi in una situazione per cui si aprono falle ovunque e dove esplodono nuove questioni, ma ci sono aspetti che rappresentano delle priorità di cui tutto il sistema Paese dovrebbe cercare di gestire l’impatto, senza doverli affrontarli in una “fase due”. Vale per il Governo nazionale, ma anche per le Regioni, che – visto che la rivendicano spesso – hanno una propria autonomia, e se vogliono possono esercitarla.



Affitti stabili

Il paese si è fermato, ma gli affitti e le bollette no. E questo aspetto assume ancora più rilevanza per una generazione, quella degli under 35 che, come ricorda la parlamentare PD Giuditta Pini, per il 90% vive in affitto.

Alcune prime misure sono state adottate – come quella di accordi per alleggerire il canone tra inquilini e proprietari – ma non è sufficiente, di fronte al perdurare della crisi. Serve un intervento straordinario — coordinato tra Regione e Stato; un piano affitti, che includa di potenziare il fondo per la morosità incolpevole, includendo studenti e lavoratori fuori sede ad esempio.



Commercio e turismo

Ci sono settori su cui occorre una azione specifica e più di lungo periodo nella gestione della fase di transizione. Perchè non sarà breve, nè facile. E molti di questi settori – turismo, ristorazione e commercio – incidono in maniera rilevante nella nostra economia regionale.

La risposta di Toti “fateli riaprire” è facile nei modi, ma non è risolutiva, anzi suona un po’ come una presa in giro, visto che meno contagi ci sono, meglio si riapre, e Toti dovrebbe occuparsi del primo punto, per rendere possibile il secondo.

C’è una questione centrale: come si potrà lavorare in questa fase, e quali iniziative si possono prendere ad ogni livello. Esenzioni IRAP, buoni spesa, strumenti di distanziamento, progetti innovativi per la gestione degli spazi, utilizzo del suolo pubblico per compensare gli spazi privati troppo stretti. Ci sono progetti da portare avanti in questo senso, ma perchè questi settori si muovano c’è da costruire un clima di “sicurezza” per gli operatori e per i clienti.

E poi ci sono aspetti che andrebbero affrontati anche con maggior forza, e che riguardano anche le condizioni di molti esercizi commerciali. Moltissimi sono in affitto, e sommano spese su spese. Ci sarebbe bisogno di una azione – dal livello comunale in su -per trovare forme più incisive per chiedere di calmierare gli affitti da parte dei proprietari, che spesso detengono moltissimi locali commerciali affittati: a fronte della situazione di emergenza, che non ci sia una risposta strutturata in questo senso, e si chiedano, ancora, gli stessi affitti – nonostante gli incentivi nazionali – è francamente inaccettabile.

Scuola e centri estivi

Con la chiusura dell’anno scolastico formalmente a distanza – salvo le prove di esame – rimane il tema del mondo della formazione e della scuola, e di come non si possa, come ho già detto, non mettere in campo una strategia che riguardi i bambini e il loro ritorno alla vita attiva, alle relazioni sociali. Le misure di conferma dei congedi parentali e i voucher sono una soluzione, ma non per tutti.

In alcune regioni, come l’Emilia Romagna – c’è una sperimentazione di centri estivi aperti per aiutare le famiglie, con piccoli gruppi fissi. Soluzioni, con la spinta a utilizzare gli spazi all’aperto a disposizione per svolgere queste attività, su cui anche i Comuni stanno cercando di mettere in campo soluzioni innovative.

Progetti che Regione dovrebbe sostenere con fondi specifici, aspetto che ad oggi non risulta nelle priorità della Giunta.



E i giovani?

“A voi giovani v’è andata bene.” Lo dicono spesso.

Ora, visto che chi ha meno di quarant’anni si è visto passare davanti il terrorismo, la crisi del secolo nel 2009 (volume 1), la pandemia globale e la crisi del secolo più forte della prima (volume 2), e all’orizzonte ci sono pure gli effetti della crisi climatica, direi che forse le cose non stan così.

E nella transizione è necessario che le misure che si metteranno in campo non colpiscano le nuove generazioni, aumentando vecchie disuguaglianze e creandone di nuove: penso al mercato del lavoro e alla precarietà dei contratti. Ma anche al tema delle formazione, con tutti gli stage e i tirocini sospesi. Perchè senza radicali iniziative, il rischio è che la crisi diventi un freno ai progetti di autonomia delle nuove generazioni.



Socialità e solitudini

Le relazioni e le reti ai tempi del coronavirus non si possono ridurre e congelare per così tanto tempo a quelle casa-lavoro-casa e neppure ridurre a quelle codificate dai DPCM.

Perchè c’è chi il lavoro non ce l’ha e chi spesso la quarantena la vive in solitudine.

Il ritorno ad una normalità non può non tenere conto della ricostruzione di reti di socialità e di comunità vecchie e nuove. Questo riguarda sia chi ha una rete di relazioni che vanno molto al di là dei parenti biologici. Quella rete di welfare informale – che in un bell’articolo viene definito iperfamiglia – e che ha rappresentato una delle forme di risposta di comunità al tema delle solitudine e delle fragilità, soprattutto degli anziani, ma che va riconosciuta anche come una base per ricostruire forme di socialità e di sostegno anche per il dopo.



Cultura e spettacolo, come ripartire

Un dialogo con Maurizio Roi.



Il mondo della cultura e dello spettacolo è finito in secondo piano nella gestione economica dell’emergenza Coronavirus. È un problema che ha origini lontane, e che la cultura sia considerata di secondaria importanza in un paese come il nostro è francamente inconcepibile. Ne ho parlato anche in precedenza, ma vi lascio qui la lettera di denuncia di migliaia di famiglie che temono di finire in un limbo di lavoratori di serie B, a causa del coronavirus, e un documento molto interessante su come intervenire, con cambiamenti e innovazioni necessarie.

Di questo tema parleremo con Maurizio Roi, già sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova, in una diretta Facebook, martedì 5 maggio alle ore 16.30 dal titolo “Cultura e spettacolo. Come ripartire?”