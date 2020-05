Cogorno: riapre la pista ciclabile

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Alla luce di tutte le disposizioni nazionali e regionali, il Comune di Cogorno punta sulla “auto-protezione”, sulla massima consapevolezza e sul rispetto che si deve avere verso se stessi e verso gli altri. Firmata lunedì 4 maggio la nuova ordinanza in vigore immediatamente sul territorio comunale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

A partire dal 04 Maggio 2020 e fino alle ore 24.00 di domenica 17 Maggio 2020, l’ordinanza ordina:

1) La riapertura della pista ciclabile per attività motoria da svolgersi esclusivamente in modo dinamico, con il mantenimento del necessario distanziamento fisico tra le persone e l’utilizzo di protezione delle vie aeree in presenza di altre persone;

2) L’utilizzo obbligatorio di protezioni delle vie respiratorie consistenti in mascherine, anche monouso o lavabili, anche autoprodotte, correttamente indossate e igienizzate, aventi caratteristiche tali da essere idonee a coprire dal mento al di sopra del naso, fornire una adeguata barriera protettiva e garantire confort e respirabilità;

A) Nei cimiteri, negli uffici pubblici, uffici postali, nelle banche, negli esercizi commerciali compreso lo spazio espositivo esterno, e in tutte le attività tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali;

B) Negli spazi aperti, pubblici o comunque accessibili al pubblico, in presenza di altre persone e in particolare quando non è garantito il distanziamento fisico.

C) in ogni luogo chiuso in cui è previsto l’acceso generalizzato di persone

Si rammenta infine che:

– Sussiste già l’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie:

– In occasione degli incontri tra congiunti, oltre al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento (art.1 DPCM 27/04/2000)

– Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (art. 3.2 DPCM 27/04/2000)

– In ogni occasione in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (art. 3.2 DPCM 27/04/2000)

– È fortemente raccomandato utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie in tutti i contatti sociali (allegato 4, punto 11, DPCM 27/04/2000)

– È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati (art. 1.d DPCM 27/04/2000)

– Le aree attrezzate per il giovo dei bambini sono chiuse (art. 1.e DPCM 27/04/2000)

– Non è consentito svolgere attività ludico o ricreativa all’aperto (art. 1.d DPCM 27/04/2000)

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.

Aggiornamento dati lunedì 4 maggio

Sono 16 le persone in permanenza fiduciaria nel territorio comunale di Cogorno. Di questi 16, una persona è appena rientrata dall’estero e 8 sono risultate positive al Covid 19. Una persona in più è guarita dal virus, rispetto a venerdi scorso.