Chiavari: mascherine, una bella gara di solidarietà

Continua la solidarietà a Chiavari. Il circolo Acli G. Fanin di Chiavari ha realizzato una fornitura di mascherine da distribuire gratuitamente alla popolazione. Sarà possibile richiederle presso l’ufficio informazioni del comune di Chiavari, al piano terra, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, fino ad esaurimento scorte.

«Oggi abbiamo consegnato all’amministrazione 600 mascherine, 100 in cotone e 500 in tessuto non tessuto, prodotte dalle 15 volontarie Acli grazie alle donazioni fatte al comune dall’azienda Aemmesei, alla solidarietà della lavanderia industriale Candor, all’Associazione Arbitri sezione di Chiavari e al patronato Acli. Continueremo con l’autoproduzione e ogni settimana procederemo alla distribuzione anche grazie all’aiuto della Croce Verde Chiavarese e dei nostri volontari» dichiarano il presidente Andrea Motto e la vicepresidente Antonella Ortone del circolo Acli G. Fanin di via Vinelli.

«Il mio ringraziamento va alle aziende del territorio, che hanno donato il materiale necessario per il confezionamento, ma soprattutto alla disponibilità del presidente Motto e di tutti i volontari del circolo Acli, che si stanno impegnando per aiutare i nostri concittadini» dichiara il sindaco Marco Di Capua.