Cassa integrazione, solo oggi inviate all’Inps 101.487 ore

Come ogni giorno, anche oggi Regione Liguria trasmetterà entro la serata all’Inps le ore di cassa integrazione decretate: 101.487 ore relative a 1.052 lavoratori di 492 aziende, per un totale di 822044,70 euro. Sono le domande approvate solo oggi, che si sommano alle altre approvate nelle settimane scorse. Generalmente l’Inps approva l’acquisizione il giorno dopo. Decretazione e trasmissione non si sono mai fermate, neanche nelle giornate di sabato e domenica.

Fino ad oggi Regione Liguria ha decretato e trasmesso all’Inps 1.870.126 ore relative a 26.427 lavoratori di 12.200 aziende, per un totale di 15.148.020,60 euro. Delle 11.473 domande processate e trasmesse, l’Inps ne ha già autorizzate 6340. “Si tratta di una delle migliori percentuali tra le regioni – spiega l’assessore al lavoro Gianni Berrino – l’ottima performance è dovuta alla scelta di mandare all’Inps solo le pratiche già rendicontate dalle aziende, risparmiando all’istituto il passaggio di verifica”.

