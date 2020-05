Camogli: “Teatro sociale, silenzio assordante”

Da Enrico Picasso riceviamo e pubblichiamo



Una settimana fa ho pubblicato una lettera con la richiesta di chiarimenti su quanto accaduto al Teatro Sociale di Camogli con il cambiamento dei vertici e le nuove nomine.

Mi sono rivolto per una risposta a tutti gli attori di questa vicenda, Comuni, Fondazioni, Consiglieri, Ex Presidenti etc., ma ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro.

Questo silenzio fa nascere dubbi sulle motivazioni che hanno indotto a queste nuove nomine ed è una manifestazione evidente del poco rispetto da parte della Direzione del Teatro nei confronti degli spettatori che con la loro presenza danno un senso all’esistenza del Teatro stesso.