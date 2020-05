Camogli: riscaldamento prorogato all’11 maggio

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo l’intervento serale del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Situazione sanitaria invariata: 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione); 2 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero;

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

L’accensione dei caloriferi sarà ulteriormente prorogata fino all’11 maggio (domani firmerò l’ordinanza).

E ora un breve resoconto su colletta alimentare, donazioni e buoni spesa. La colletta alimentare, svolta in collaborazione con Croce Rossa e Protezione Civile, è ancora attiva negli esercizi che espongono la locandina. Ai 10 pacchi mensili, già abitualmente consegnati da Croce Rossa, se ne sono aggiunti altri 13, per un totale di 23 pacchi mensili. I beni mancanti nei pacchi spesa (per esempio olio o prodotti per l’igiene) sono acquistati con una quota delle donazioni ricevute che, ad oggi, ammontano a circa 3.000 euro. Ringrazio Croce Rossa e Protezione Civile per il loro impegno, gli esercenti che hanno dato la disponibilità per la raccolta e tutti coloro che hanno effettuato donazioni.

Per quanto riguarda i buoni spesa, sono state accolte 95 domande. I servizi sociali sono comunque a disposizione per qualsiasi richiesta e chiarimento.

I servizi sociali continuano la loro attività con presenze a turno in ufficio o in modalità smart working per non interrompere l’assistenza alle persone seguite già precedentemente al periodo di emergenza (115 tra minori, anziani, disabili, adulti) e per fornirla alle nuove utenze. I servizi ai minori quali affidi educativi e assistenza ai disabili sono stati convertiti in interventi “on line”.

L’assistenza domiciliare agli anziani continua a pieno regime e sono stati attivati due nuovi casi.

Concludo invitandovi, come di consueto, a rispettare le norme vigenti e a mantenere comportamenti prudenti e responsabili.

Buona serata!