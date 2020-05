Camogli. Ascot: test covid, come prenotarli

Da Luciana Sirolla, presidente Ascot Camogli, riceviamo e pubblichiamo

In vista delle nuove aperture, asporto e consegne a domicilio, chiediamo ai gestori di attività commerciali di inviarci le disponibilità entro e non oltre venerdì 8 maggio 2020 in modo da poter preparare una nuova lista degli esercizi commerciali aperti a Camogli.

Chi desidera effettuare il test sierologico, che indicativamente potrebbe essere venerdì 15 maggio, può prenotarsi presso la farmacia Camogli e presso la farmacia Simonetti. Se si raggiungono le 30 iscrizioni si potrebbe ottenere un prezzo di favore (60 euro).

Da mercoledì 6 maggio si potranno ritirare presso farmacia Camogli i referti cartacei dei test effettuati giovedì scorso.