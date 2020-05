Calvari: 8 anni, cade dalla finestra; in elicottero al Gaslini

Un bambino di 8 anni è caduto questa mattina dalla finestra di casa, dal secondo piano: un volo di circa sei metri. E’ successo poco dopo le 9 in Fontanabuona, località Calvari di San Colombano. La mamma era a lavorare, a dare l’allarme il papà. Immediato l’intervento del 118 che ha constato che il bimbo, che non ha mai perso i sensi, aveva riportato un trauma cranico e la sospetta frattura di un femore. Data la dinamica e la necessità di approfonditi accertamenti specialistici, ne ha disposto il ricovero in codice rosso all’ospedale.

Il bambino sarebbe stato tradito dalla curiosità di osservare un gatto sotto casa che lo ha spinto a sporgersi troppo senza avvertire il pericolo.

