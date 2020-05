Asl4: “Ecco gli errori della direzione”

Da Cisl Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo letto con attenzione il comunicato stampa rilasciato dall’Asl4 in data 3 maggio 2020, dal quale ci appare chiaro come la Direzione intenda esonerarsi da qualsiasi responsabilità in merito alle procedure adottate, fino al punto di ribaltarle su A.Li.Sa. e la Regione.

Seguire “pedissequamente” le indicazioni provenienti dalla Regione può essere una necessità, non – però – senza essere consapevole della peculiarità del territorio in cui si opera”, spiega in una nota la Cisl Funzione Pubblica dell’Asl 4. “L’atteggiamento corretto doveva e dovrà corrispondere ad una programmazione mirata e modulata sulle problematiche di un territorio – il Tigullio – che ha esigenze peculiari, per tipologia ed età della popolazione. In merito alla predisposizione dei percorsi ospedalieri: nessuno dei tre Poli ospedalieri era predisposto per ospitare malati infettivi e la riconversione dell’ospedale di Sestri Levante ad ambito COVID è parsa la soluzione più immediata. Però, la radiologia h24 con dotazione TAC, il Pronto soccorso e le sale operatorie, non erano (e non sono) a Sestri, bensì a Lavagna… questo significa l’impossibilità per dimensioni e struttura, di approntare presso il polo di Lavagna percorsi realmente differenziati tra “soggetti COVID” o sospetti COVID e gli altri.

Quindi, o si rendeva “COVID” il polo di Lavagna, oppure si spostava a Sestri tutto il necessario…

All’interno di un presidio completamente COVID i percorsi possono essere (più o meno) stabiliti, cosa non sempre possibile nel presidio lavagnese, che COVID non doveva essere; gli sforzi fatti per isolare i pazienti sospetti in Pronto soccorso sono a rischio vanificazione quando gli uni devono percorrere il medesimo tragitto degli altri per raggiungere la TAC. Ancor maggiore il rischio se pazienti non infetti sono nello stesso reparto accanto ad altri positivi o sospetti, separati solo da una transenna di nastro colorato. Allo stesso modo a notevole rischio è la salvaguardia dei lavoratori quando, per esempio, sono costretti a cambiarsi la divisa in un ambiente inadatto, per dimensioni e aerazione, che non garantisce alcuna tutela di asetticità.

La sanificazione di questi luoghi avviene, ma il pericolo legato alla promiscuità è reale.

Un altro aspetto, sottolineato dall’azienda, riguarda le comunicazioni, come CISL FP – ricordiamo, sigla sindacale maggiormente rappresentativa in ASL4 – abbiamo inviato fra comunicazioni dirette, lettere aperte e documenti protocollati, ben cinque note all’attenzione della Direzione, la prima il 23 febbraio e l’ultima il 1° maggio, ma non abbiamo avuto alcun riscontro… Tali note contengono richieste – riteniamo – più che legittime:

riconoscimento delle indennità di rischio infettivo e di area critica per gli aventi diritto (erogate dopo delibera di A.Li.Sa., ma non si sa bene a chi, in quanto con criteri non contrattati), razionalizzazione dei ricoveri secondo criteri di sicurezza, riorganizzazione turnistica del personale sanitario e sociosanitario.

Ricordiamo che il personale – ormai stremato – non solo non può riposarsi, ma viene ulteriormente invitato ad effettuare rientri in servizio extraturno (con buona pace del recupero psicofisico), senza contare la prevista riapertura di attività ambulatoriali e chirurgiche non urgenti. Sottolineiamo – come già fatto – la perdurante carenza di dispositivi di protezione, dopo più di due mesi dall’inizio dell’epidemia

Come in passato, al confronto sul merito delle cose, per la risoluzione di problemi quotidiani, registriamo da parte della Direzione aziendale un atteggiamento di chiusura, che preferisce una minimale informativa attraverso i media: non c’è da stupirsi che questo atteggiamento diventi terreno fertile per azioni caotiche e strumentali promosse da noti guerrafondai che approfittano del reale disagio dei lavoratori per fomentare disordini. Per quando ci vorrete, noi ci siamo, con il nostro bagaglio di conoscenze e buona volontà”, conclude la nota