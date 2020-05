Val Trebbia: Expo si farà, via web e consegna pasti a casa

Da Alessio Bianchi, presidente Expo Alta Val Trebbia riceviamo e pubblichiamo

Expo Alta Val Trebbia c’è e raddoppia: in un momento così difficile a livello mondiale abbiamo deciso di stare vicino ai nostri produttori ed amici per promuovere commercio e turismo.

Siamo alla dodicesima edizione con davanti il problema planetario del coronavirus! Cosa fare? Fermarsi? Spostare questa edizione nel 2021?

No… Rilanciamo! Eavt c’è anche nel 2020 e rilancia sul web!

Vogliamo fare la nostra parte nel supportare il commercio e il turismo proprio in un momento difficilissimo, soprattutto per il nostro entroterra!



Confermiamo l’edizione del 2020 prolungando dal 18 luglio al 02 agosto proponendo attività via web come l’acquisto direttamente dai nostri produttori dei loro prodotti, gli spettacoli e webinar e mantenendo una parte nel reale come la consegna di prelibati menù di associazioni e ristoranti direttamente a casa, e la possibilità di prenotare escursioni culturali, naturali ed enogastronomiche sul territorio con nostre guide ed accompagnatori.



Siamo tra i primi in Italia a proporre una nuova idea di manifestazione di questo genere…ci aiutate a farlo sapere?