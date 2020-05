Ruta: nata 51 anni fa, la strada di Bana attende il completamento

Sessantun anni fa gli abitanti della valle di Bana, che da Ruta scende fino a Santa Maria del Campo, stanchi di scarpinare lungo mulattiere, decisero di costruire una carrozzabile che li collegasse al mondo. Lavorarono volontariamente di picco e pala coordinati dall’avvocato Filippo Degregori, camoglino e democristiano. L’apertura della strada portò anche alla crisi comunale nella giunta (Dc-Pri-Psi) e al commissariamento di Camogli.

Nei decenni, tra la frana di un muro e la costruzione di uno scarico per l’acqua piovana, la vallata pur mantenendo le proprie caratteristiche, ha visto la nascita eleganti villette e si è popolata. La strada, che l’attraversa, intitolata a Filippo Degregori, accorcia sensibilmente il percorso rispetto alla provinciale di San Martino di Noceto.

Dopo 51 anni, è ora in corso la costruzione della fogna. Ma la strada non è stata ancora ultimata. Lo sbocco verso Camogli è costituito da una pericolosa strettoia che sbuca sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ruta. Il progetto iniziale prevedeva uno sbocco sull’Aurelia in località Alega, oggi è possibile realizzarlo poco più sopra, verso il tunnel di Ruta.

Il tracciato del tratto termimale della strada, trecento metri, esiste e vi sono stati interrati i collettori della nuova fognatura. Gli abitanti di Bana, con alla testa Tito Degregori che persegue i fini dello scomparso papà Filippo, hanno sottoscritto una petizione di cui il consiglio comunale ha preso atto, nei giorni scorsi.

Basta un raccordo per collegarsi alla via Aurelia e ultimare la strada che potrà essere percorsa agevolmente dagli abitanti della valle di Bana.

Il tratto di strettoia tra il sagrato e l’innesto col tratto del collegamento all’Aurelia (sbarrato per il solo passaggio di chi vi ha un posto auto o il box) costituisce il piccolo centro storico e cuore di Ruta tornerebbe ad essere una tranquilla isola pedonale.

Nelle foto Tito Degregori e abitanti volontari al lavoro per costruire la strada nel 1969