Regione: “Trasporto pubblico, il nulla del governo”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Sul trasporto pubblico il Governo non ha ancora fatto nulla, ma la CGIL Ligure riesce a difenderlo lo stesso. Nulla importa dei lavoratori, basta dare la colpa a questa Giunta. Quando un sindacato fa fino in fondo il suo dovere…”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti replica alla CGIL sulle competenze in materia di trasporti.

“La competenza per il trasporto pubblico su gomma è in capo alle Province. Un fatto che è stato ribadito con l’ultima legge regionale in materia, che risale al 2017. Mi domando come mai la CGIL non se ne sia accorta in questi anni”, aggiunge l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino.

“Un fatto che mi stupisce ancora di più – aggiunge Berrino – visto che la stessa CGIL era presente alla riunione in videoconferenza, tenutasi proprio con le province mercoledì scorso, sulla gestione del servizio. In quell’occasione è stata effettuata una precisa analisi della situazione, e l’ordinanza non è altro che la sua naturale conseguenza”.

“Ovviamente – precisa l’assessore – Regione Liguria è in costante contatto con gli enti provinciali per coordinare il servizio, ma il problema è a monte, ed è insolubile: infatti il Governo ha sancito che i contratti di servizio del settore debbano esser pagati interamente fino a fine anno, e questo al di là della quantità di servizio svolto, senza la possibilità per gli enti locali di comminare penali o sanzioni in caso di eventuali disservizi o mancato rispetto del contratto. In questo modo alla regione e alle province è stata tolta ogni possibilità di vigilare concretamente su questi contratti. In Liguria non abbiamo notizie di disaccordi interni, ma anche se fosse non avremmo nessuna arma per far rispettare le regole”.

“In realtà – conclude Berrino -, come ho già avuto modo di sottolineare, la partita si gioca su un tavolo che è nazionale, e riguarda le risorse e le regole riguardanti le modalità di viaggio che garantiscano il rispetto delle distanze e quindi la sicurezza degli utenti. Per questo siamo di fronte a un attacco del tutto incomprensibile”.