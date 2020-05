Recco: domani prosegue la consegna mascherine, ecco i dettagli

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Anche la giornata di lunedì 4 maggio sarà dedicata alla consegna dei kit di mascherine, nei punti di distribuzione presso il circolo Acli di via Polanesi, la scuola materna di via San Rocco e le due postazioni aperte nell’ufficio anagrafe del Comune di Recco. Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento, potrà ritirare i dispositivi di protezione, attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

A Polanesi, presso il circolo Acli di via Polanesi, saranno consegnati i kit ai residenti nelle seguenti vie:

– Salita alla Torre Saracena, dalle ore 14 alle 15

– Salita Costa Lunga, dalle ore 14 alle 15

– Salita del Campetto, dalle ore 14 alle 15

– Salita del Nespolo, dalle 14 alle 15

– Salita del Pinolo, dalle ore 15 alle 16

– Via Casaccia, dalle ore 15 alle 16

– Via Polanesi, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Aranci, dalle ore 15 alle 16

– Via Santi Martiri, dalle ore 15 alle 16

A San Rocco, presso la scuola materna di via San Rocco 23, ritireranno i kit gli abitanti delle seguenti vie:

– Salita Collodari, dalle ore 10 alle 11

– Via Borgo Antico, dalle ore 10 alle 11

– Via Corticella, dalle ore 11 alle 12

– Via dei Ponti Romani, dalle ore 11 alle 12

– Via Molino Nuovo, dalle ore 11 alle 12

– Via Ponte di Legno, dalle ore 11 alle 12

– Via Ponte di Vexina dal civ. 1 al civ. 38B., dalle ore 12 alle 13

– Via Ponte di Vexina dal civ. 39 al civ. 78 compreso, dalle ore 14 alle 15

– Via San Rocco dal civ. 6 al civ. 31 compreso, dalle ore 15 alle 16

– Via San Rocco dal civ. 36 al civ. 79 compreso, dalle ore 16 alle 17

– Via San Rocco dal civ. 84 al civ. 136 dalle ore 17 alle 18

Prosegue la distribuzione delle mascherine, presso gli Ufficio Anagrafe, in piazza Nicoloso 14 per i residenti di:

– Via Amalfi, dalle ore 8 alle 9

– Via Privata Cipressi, dalle ore, dalle ore 11 alle 12

– Via Privata Cotella, dalle ore 10 alle 11

– Via Privata Liceto, dalle ore 8 alle 9

– Via Privata Mimosa, dalle ore 10 alle 11

– Via Privata delle Palme dal civ. 1 al civ. 31 compreso, dalle ore 8 alle 9

– Via Privata delle Palme dal civ. 32 al civ. 89 compreso, dalle ore 9 alle 10

– Via San Giovanni Battista, dalle ore 12 alle 13

– Via Treganega Alta, dalle ore 12 alle 13

– Via Treganega Bassa, dalle ore 12 alle 13

– Via Venezia, dalle ore 11 alle 12

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.