Accade spesso, in piazza del Comune a Recco. Arriva il cinghiale, rovescia il cassonetto dell’umido, mangia e se ne va. Poi arrivano i piccioni che a loro volta si servono finché i gabbiani glielo consentono. Forse mettere un lucchetto è complesso per la distribuzione delle chiavi; l’alternativa è far ripulire questa zona fin dalla prima mattina.