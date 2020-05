A Recco, la Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino ecuadoriano, 19enne del posto, risultato alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a 1.81 g/L. Il giovane è stato anche sanzionato per l’importo di 5.110 euro per guida senza patente.