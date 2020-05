RASSEGNA STAMPA, Covid, in attesa della “Fase 2”

Oggi, domenica 3 maggio, auguri a Giacomo e Filippo. Mercati: Moneglia, solo banchi alimentari. Parole: tributare (attribuire come doveroso riconoscimento di un merito; omaggio). Proverbi: “Anche i muri hanno orecchie”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Ordinanze dei sindaci in vista della riapertura, la Riviera riparte”; “Il viso va protetto sempre se ci si avvicina troppo”; “Tre decessi il Primo Maggio, le vittime da virus sono 85”; “Test sierologici a Portofino per chi lavora nei cantieri”; “Commercianti pronti a riaprire per protesta in 110 al flash mob di domani a Chiavari”; “I fungaioli premono per tornare nei boschi”; “In auto da Milano, quattro denunce in 24 ore”; “Parrucchieri in trincea, il decreto va cambiato”; “A Recco Figaro chiude dopo 50 anni”; “Tablet per uno studente, la solidarietà fa centro in poco più di un’ora”; “Videoconferenza sul turismo che verrà”; “Sestri, bike sharering gratis fino a giugno”; “Mascherine, camici e cuffie, alle Velerie San Giorgio”; “A Ne Stefano e Beatrice sposi in Chiesa a favore di telecamera”; “Parcheggi blu, si torna a pagare”; “Bus adattati alla fase 2”; “Due nuovi treni in arrivo sulla linea del Levante”.

Chiavari: Festa del Lavoro da cassintegrati. Chiavari: vent’anni di comunicazione per i fratelli Ravella.

Rapallo: dragaggio nel Golfo, lavori ininterrotti.