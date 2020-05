Ne: il matrimonio celebrato in chiesa fa discutere

Matrimonio nella chiesa di Santa Maria di Ne celebrato da don Andrea Buffoli. Ieri ne hanno dato notizia Telepace e Rai 1; oggi anche il Secolo, che ha tuttavia relegato la notiziona su due colonne di taglio basso.

Beatrice Massucco e Stefano Chiesa avevano tutto il diritto di sposarsi; per altro, come dice il Secolo, in chiesa sono state verificate le condizioni di sicurezza. Forse l’errore è stato diffondere la notizia, che ha scatenato qualche confronto.

Due esempi tra le diverse riflessioni pervenuteci: “Mia madre dopo una vita da buona cristiana è morta senza neppure poter ricevere una benedizione in chiesa. Due pesi e due misure. Con la differenza che la cerimonia di ieri poteva essere rinviata di qualche giorno; non la morte di mia madre”. E un’altra persona: “Un mio amico è stato sanzionato per avere fatto una passeggiata in collina…”.