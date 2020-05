Mezzanego: morto con un coltello nel petto, è mistero

Forse l’autopsia potrà chiarire il mistero della morte di un uomo di 87 anni avvenuta a Mezzanego in una traversa di via Ginocchio dove l’anziano abitava.

A dare l’allarme un vicino che nella tarda mattinata, vedendo le persiane ancora chiuse ha chiamato il 112. Si pensa a un malore. Partono il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Entrati in casa i soccorritori trovano l’uomo morto, un coltello nel petto. La casa era in ordine e non vi erano segni di effrazione. I militari ipotizzano un suicidio, ma la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e la casa sotto sequestro. Solo l’autopsia, forse, potrà chiarire il mistero.

A Mezzanego la notizia ha suscitato grande scalpore. L’uomo non avrebbe avuto nemici ma appare incredibile che abbia voluto uccidersi con tanta determinazione.