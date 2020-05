Lettere/ “Toti puntuale, a rispondere alle polemiche”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo



Vedo che il presidente Toti è molto puntuale nel rispondere alle polemiche, vorrei che fosse puntuale anche nel risolvere i problemi della sanità Ligure visto che, se non se ne è accorto, siamo percentualmente la regione con il maggior numero di decessi e quindi siamo una regione rossa e ,siccome a lui non piace il colore rosso , potenzi ed organizzi meglio le strutture sanitarie dove per fortuna ci sono eccellenze lavorative e mi riferisco a medici ed infermieri, in modo da fare diventare la Liguria di colore verde. Per quanto riguarda le polemiche politiche, vedrà che la prossima volta, quando sarà minoranza, le farà anche lui.