Lettere/ “Fase 2, chiedo decisione ponderate”

Da Giuliana Cabanelli riceviamo e pubblichiamo

C’è un’emergenza sanitaria in corso e secondo dati indipendenti la Liguria è al primo posto in Italia per l’incremento percentuale dei casi. Al primo posto in Italia.

Non ne parla nessuno, ma siamo davanti al Piemonte, al Lazio, alla Lombardia, all’Emilia Romagna.

Chi, anche tra gli amministratori locali, riduce il dibattito al solito tifo da stadio “io sto con questo”, “no io sto con quello” non ha capito di cosa stiamo parlando.

La valutazione sulla ripartenza deve essere ponderata sulla base dei dati e del parere dei tecnici (principalmente medici ed epidemiologi). Io stesso sarei favorevole alla riapertura anticipata di alcune attività in condizioni di sicurezza, ma oggi non possiamo permetterci fughe in avanti in solitaria per qualche voto in più.

C’è un dibattito aperto sull’apertura differenziata per aree in base alle curve epidemiologiche che ha la sua fondatezza, ma sulla base di questi presupposti e dei dati scientifici la Liguria non è in condizioni in questo momento di prendere decisioni in autonomia rispetto al quadro nazionale.

Non è politica, è buon senso. C’è una lettera firmata da decine di sindaci in maniera trasversale e dal mio punto di vista assolutamente condivisibile che va in questa direzione. Anche Papa Francesco ieri ha chiesto a chi riveste ruoli pubblici di agire senza divisioni, per il bene comune.

Se vogliamo ragionare di come far ripartire in sicurezza le imprese, noi ci siamo. Se si vuole fare polemica per qualche voto in più, continuate da soli.