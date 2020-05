Lettere/ “Camogli, persone a zonzo senza mascherine”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata”)

Non capisco una cosa: in un paese piccolo come Camogli, con vie strette, per lo più carruggi, come è possibile che la gente circoli, soprattutto ieri pomeriggio, liberamente senza mascherina??!!

Allora decidiamoci una volta per tutte: o le mascherine servono ed allora devono essere indossate da tutti, o non servono a niente e quindi non la usa più nessuno.

Così gestita è una presa in giro e non ci si deve però lamentare se tra qualche settimana avremo un incremento di casi.

Prima era comprensibile perché mancavano le mascherine, ma adesso sono disponibili ovunque.