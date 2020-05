Lettere/ “Camogli, le mascherine gratuite”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata) Camogli

Chiedo al signor Sindaco, a seguito lettera del signor Bellagamba (http://www.levantenews.it/index.php/2020/05/03/camogli-ospiti-seconde-case-nessuna-normativa/), se i sindaci che hanno applicato la norma della quarantena per gli ospiti provenienti da altre regioni, l’abbiano fatto arbitrariamente o si siano avvalsi di qualche cavillo normativo. Chiedo anche come mai il nostro Comune non abbia pensato di distribuire mascherine ai propri cittadini, come ha fatto, ad esempio, Recco.