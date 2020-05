Leidaa Tigullio: raccolta di cibo per le colonie feline

Da Pietro Burzi, presidente della sezione Le.i.d.a.a. Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

La Le.i.d.a.a. (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) Onlus, fondata e presieduta a livello nazionale dall’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, per l’emergenza Covid-19, in un mese e mezzo, ha risposto ad oltre 8000 richieste, nel nostro Paese, per aiutare gli animali ed i proprietari in difficoltà.

La sezione del Golfo Tigullio, ha ricevuto innumerevoli telefonate da tutta la Liguria, per avere informazioni, consigli, indicazioni e aiuto, ma anche solo per parlare, e rispondiamo a tutti, perché anche il solo supporto morale, in difficoltà è importante.

Nel nostro territorio, il problema principale sono le colonie feline, da un gatto randagio, dopo sei anni (questa è la vita media di un randagio), possiamo averne 70.000, si riproducono tre volte l’anno, basta moltiplicare, mentre un gatto casalingo vive tranquillamente anche tre volte tanto.

Purtroppo la collaborazione tra Le.i.d.a.a. e Comune di Chiavari, riguardo la sterilizzazione delle colonie feline è sospesa causa le restrizioni dovute alla emergenza.

Ripresa invece la collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure che ha riaperto le aree sgambamento cani, e quindi ci siamo riattivati per la sorveglianza.

Gli animali che da anni sosteniamo, anche nelle restrizioni dovute all’emergenza Covid19, non sono mai stati abbandonati, e anche se le raccolte rendono poco, alcuni volontari si sono resi disponibili per il carico economico relativo all’acquisto di cibo.

Per chi pensa che in un momento critico come questo, pensiamo agli animali, sappia che aiutare gli animali significa anche aiutare i proprietari indigenti, che sosteniamo da molto tempo prima dell’emergenza.

Nonostante tutte le difficoltà, dovute al momento, si sono resi necessari interventi di salvataggio e sono stati adottati cinque gatti.

Per chi volesse aiutarci, raccogliamo cibo umido o secco, non denaro, chiamando il numero 3289091306, verremo a ritirare, grazie.